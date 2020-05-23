رياضة | بعد لافتة نادي القرن.. تعرف على بطولات الزمالك في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد لافتة نادي القرن.. تعرف على بطولات الزمالك في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أزمة نادي القرن الإفريقي تُلقي بظلالها على الشارع الرياضي المصري، وذلك بعدما قرر النادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية من أعضاء مجلس الإدارة، لتجهيز ملف كامل بالمستندات، لتقديمه للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية، للمطالبة بأحقيته باللقب من غريمه التقليدي الأهلي والذي حصل عليه قبل 20 عامًا.

ولم يكتفي مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتشكيل اللجنة الرباعية، بل فاجئ الجماهير المصرية أمس الجمعة، وقام بوضع لافتات ضخمة على أسوار مقره الرئيسي مكتوب عليها: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، للتأكيد على أحقيته بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا.

ويتمسك نادي الزمالك بأحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي، حيث يري مسئولي القلعة البيضاء أن النادي الأهلي قد حصل على هذا اللقب بالمجاملات ومن خلال تواطئ من بعض مسئولي الكاف مع الفريق الأحمر، خاصة وأن الزمالك كان الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية في القرن الماضي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أرقام وبطولات الزمالك في إفريقيا:-

شارك فريق الزمالك في 32 نسخة من البطولات الإفريقية طوال تاريخه، وخاض 263 مباراة في مختلف البطولات، حقق 132 انتصارًا، وخسر 75 مباراة، وتعادل في 56 مباراة، سجل لاعبوه 406 هدفًا، واستقبلت شباكه 241 هدفًا.

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خاض الزمالك 131 مباراة على ملعبه فاز في 107 مباراة، تعادل في 19 مباراة، خسر في 5 مباريات، سجل 294 هدفًا، واستقبلت شباكه 62 هدفًا، بينما شارك في 128 مباراة خارج ملعبه، فاز في 23 مباراة، وتعادل في 35 مباراة، وخسر 70 مباراة، سجل 108 هدفًا،و استقبلت شباكه 178 هدفًا.

كما لعب الفريق الزملكاوي 4 مباريات على أرض محايدة، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، سجل 4 أهداف واستقبل هدف.

توج فريق الزمالك بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات طوال تاريخه أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002، ويتساوي مع مازيمبي الكونغولي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ 8 ألقاب.

بينما حصل الزمالك على كأس الكؤوس الإفريقية مرة وحيدة عام 2000، وكأس الكونفيدرالية عام 2019، وتوج بكأس السوبر الإفريقي 4 مرات أعوام 1994، 1997، 2003، 2020، كما حصد لقب بطولة الأفرو آسيوية مرتين عامي 1987، 1997.

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتنتظره مواجهة قوية ضد الرجاء المغربي، ولكن تأجلت المباريات في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.