رياضة | يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الإسباني جوردي ألبا نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة السيدة العجوز ترغب في التعاقد مع ألبا ليكون بديلاً لأليكس سانردو الذي من المحتمل أن يرحل عن صفوف الفريق الإيطالي.

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وأوضح الموقع الإيطالي أنه من الصعب أن يوافق برشلونة على بيع نجمه خاصة أن جونيور فيربو الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر جونيور فيربو لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ألبا البالغ من العمر 31 عامًا تنقل من ناشيء برشلونة بعد ذلك إلى أندية كورنيلا وخيمانستيك وفالنسيا قبل أن يعود للنادي الكتالوني في 2012.

وذكر الموقع الإيطالي أن ألبا خاض مع برشلونة حتى الآن 324 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفًا وصنع 59 هدفًا آخرين وحقق عدد كبير من البطولات.