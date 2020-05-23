رياضة | مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولي النادي الأهلي على أسماء اللاعبين الذي سيرحلون عن الفريق الأحمر خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة.

وينوي الاهلي بيع 4 لاعبين دفعة واحده في الصيف القادم نظرا لعدم حاجة النادي له وللاستفادة منهم ماديا لتدعيم الفريق في الصيف بصفقات قوية استعداد للموسم القادم.

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وقرر الأهلي بيع كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا ووليد أزارو المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي وحسين السيد المعار إلى الصفاقسي التونسي في الصيف القادم.

وجاء قرار النادي الأهلي بيع هؤلاء الأربعة بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدماتهم في الموسم القادم.

ويريد الأهلي تدعيم العديد من المراكز في الصيف القادم أبرزها مركز الظهر الأيمن الوسط والهجوم.