رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع رجب بكار لاعب الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات الزمالك مع رجب بكار

وتحدث هاني سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس: "نتمسك ببقاء جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التتويج بالبطولات".

وأضاف: "نستهدف حصد لقب كأس الكونفيدرالية هذا الموسم، وكذلك بطولات الموسم المقبل".

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وأتم: "سنبدأ الاستعداد للعودة إلى التدريبات في حال تأكيد القرار الوزاري على عودة التدريبات منتصف يونيو المقبل، حيث سيتم خضوع جميع اللاعبين للفحص الطبي وتعقيم غرف خلع الملابس".

وابتعد بكار عن الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما كان قريبا للغاية من الانضمام للقلعة الحمراء ليكون البديل المثالي لأحمد فتحي.

وقرر رجب بكار قرر البقاء مع بيراميدز، وغلق الباب نحو الانتقال للنادي الأهلي في الصيف.

وأضاف المصدر، أن سبب ابتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء هو تأخر النادي الأهلي في فتح باب التفاوض معه، رغم التقارير التي ربطت بينه وبين الأهلي مؤخراً.