رياضة | نهاية قصة الحب بين دورتموند وجوتزه

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 05:59 مساءً - انت الان تقراء خبر نهاية قصة الحب بين دورتموند وجوتزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن لاعب الفريق ماريو جوتزه سيرحل عن صفوف البوروسيون في نهاية الموسم الجاري.

وقال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، أن ماريو جوتزه سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وقال زورك في تصريحات لشبكة "سكاي": "اتفقنا على عدم مواصلة العمل معا بعد الموسم الجاري"، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالاتفاق المشترك مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وكان جوتزه، الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، قد عاد إلى دورتموند عام 2016 بعد فترة باهتة قضاها مع بايرن ميونخ، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بالفريق.