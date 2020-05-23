جورجيو كيلليني معجب بـ«عضة» بسواريز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم الإيطالي جيورجيو كييليني، مدافع فريق يوفنتوس، من خلال كتاب عن سيرته الذاتية، إعجابه بتصرف المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عندما عضه أثناء مباراة متوترة في كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل بين إيطاليا وأورجواي.

سواريز الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، صدر ضده قرار بالإيقاف أربعة شهور وتسع مباريات دولية، لكن كيلليني قال إنه لا يحمل أي ضغينة ضد مهاجم برشلونة.

قائد يوفنتوس قال في كتاب سيرته الذاتية الذي يحمل عنوان “أنا جيورجيو”: الخبث جزء من كرة القدم ولا أفضل القول إنه غير شرعي، لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء، أنا معجب بمكر سواريز لو افتقد هذا المكر سيصبح مهاجما عاديا.

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كيلليني أضاف إنه لم يحدث أي شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم 2014.. كنت أراقب إدينسون كافاني معظم المباراة، لاعب آخر يصعب مراقبته ولا نريد أن نتراجع أمامه، وفجأة لاحظت أني تعرضت للعض في كتفي.

وتابع، حدث ما حدث لكن هذه استراتيجيته سواريز عند التلاحم وإذا جاز لي القول إنها استراتيجيتي أيضا فنحن متشابهان وأفضل المواجهة مع مهاجمين مثله.

كانت المباراة بدون أهداف حتى وقوع هذا الحادث لكن بعدها بدقائق نجحت أوروجواي في تسجيل هدف الفوز 1- صفر الذي صعد بها إلى دور الستة عشر على حساب إيطاليا.