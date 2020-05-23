أغرب هدية تلقتها ماريا شارابوفا في حياتها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا عن أغرب هدية تلقتها خلال حياتها وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وفي إجابتها على أحد متابعيها عن أغرب هدية تلقتها في حياتها قالت الحسناء الروسية: “تلقيت ذات مرة هدية تواليت، واحد من التواليتات اليابانية الفاخرة”.
يذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير الماضي.
الحسناء الروسية البالغة 33 عاما، حققت خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.
نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، كانت قد تحدثت عن عدة جوانب في حياتها بشكل عام، مؤكدة أنها حققت الكثير من النجاحات في عالم التنس والأعمال كذلك، وأن أفضل جزء في حياتها أنها في صحة جيدة.
وقالت في تصريحات سابقة: لديّ الكثير من النجاح في التنس ومجال الأعمال، لكن الجزء الأفضل في هذا الوقت من حياتي هو أنني بصحة جيدة، بما يكفي للعودة للتنافس على هذا المستوى.
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