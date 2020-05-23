هل تعرض لاعتداء؟.. الزجاج الأمامي المكسور لسيارة محمد صلاح يثير قلق عشاقه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوهد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهو يقود سيارته وزجاج السيارة الأمامي مهشم.

الصور التي تم التقاطها لمحمد صلاح، أثناء قيادته لسيارته في طريقه إلى تدريبات “الريدز”، أثارت القلق لدى الكثير من عشاقه.

الصور تظهر آثار كسر على الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يقودها صلاح، مما فسره البعض بأن اللاعب المصري تعرض لحادث سير أثناء الطريق من منزله إلى مركز التدريبات، كون صلاح يمتلك العديد من السيارات وكان باستطاعته اختيار سيارة بدون كسر لحظة انطلاقه من منزله.

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نادي ليفربول بدد مشاعر القلق على صحة صلاح عندما نشر فيديو يظهر النجم المصري يلتحق بصفوف “الريدز” في التدريبات.

يذكر أن لاعبي “الريدز” تدربوا بشكل جماعي للمرة الأولى بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان محمد صلاح قد التزم مثل باقي زملائه بالفريق بفترة العزل الصحي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، وخاصة بعد توقف الدوري الإنجليزي الممتاز في إنجلترا.