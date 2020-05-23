تذكارات كوبي براينت تتخطى التقديرات بـ8 مرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت دار جوليان للمزادات أن تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز كوبي براينت، الذي توفي في حادث تحطم مروحية، جنت 202,5 ألف دولار أي أكثر من التقديرات بـ8 مرات.

وبحسب “روسيا اليوم” كانت بصمات الأمريكي براينت اليدوية على لوحة خرسانية والتي كانت بمثابة اختبار قبل أن يتم تخليدها في عام 2011 في فناء المسرح الصيني في لوس أنجلوس، هي التي جلبت أكثر من 75 ألف دولار.

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وقتها أصبح بطل الدوري الأمريكي للمحترفين 5 مرات أول رياضي “يظهر” بجانب نجوم السينما والموسيقى والتلفزيون على رصيف الفن “هوليوود بولفار” الشهير.

قيمة هذه القطعة كانت مقدرة ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دولار، فيما بلغت قيمة التذكارات بأكملها 24 ألف دولار.

البذلة الكاملة التي ارتداها براينت في الأدوار النهائية للدوري الأمريكي للمحترفين موسم 1999-2000 مع الشعار الرسمي للرابطة مطرز تحت شريط أسود تكريما لويلت تشامبرلاين، النجم السابق لنادي لوس أنجلوس ليكرز، بيعت بـ43,7 دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف قيمتها التقديرية.