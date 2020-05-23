- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نجح النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي، قائد فريق روما المعتزل، من تحقيق أمنية غالية على قلبه وقلب زوجته بفضل جائحة انتشاؤ وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، لينطبق عليهما المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز” فقد تمكن نجم نادي روما الإيطالي السابق وأيقونته من أن يتجول في أنحاء العاصمة الإيطالية روما رفقة زوجته دون أن يتعرف عليهما أحد.
اللاعب الملقب بـ “ملك روما” يكون بذلك قد حقق حلما رواده منذ أن أصبح نجما مشهور في سماء إيطاليا، وذلك بفضل ارتدائه هو وزوجته كمامات واقية منعت أعين الفضوليين من التعرف إليهما والاقتراب منهما لطلب صورة “سيلفي” أو توقيع.
ارتداء الكمامات أتاح للزوجين التجول بحرية وسعادة وكأنهما شخصين عاديين مما جعلهما يعيشان تجربة وصفاها بالرائعة والمميزة.
توتي وزوجته إيلاري بلاسي قاما بتوثيق تجربتهما في مقطع فيديو، فيما علقت الزوجة الحسناء على ذلك المشوار بتسميته نزهة “الأحد البري”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يحقق حلم فرانشيسكو توتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.