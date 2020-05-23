فيروس كورونا يحقق حلم فرانشيسكو توتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي، قائد فريق روما المعتزل، من تحقيق أمنية غالية على قلبه وقلب زوجته بفضل جائحة انتشاؤ وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، لينطبق عليهما المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز” فقد تمكن نجم نادي روما الإيطالي السابق وأيقونته من أن يتجول في أنحاء العاصمة الإيطالية روما رفقة زوجته دون أن يتعرف عليهما أحد.

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اللاعب الملقب بـ “ملك روما” يكون بذلك قد حقق حلما رواده منذ أن أصبح نجما مشهور في سماء إيطاليا، وذلك بفضل ارتدائه هو وزوجته كمامات واقية منعت أعين الفضوليين من التعرف إليهما والاقتراب منهما لطلب صورة “سيلفي” أو توقيع.

ارتداء الكمامات أتاح للزوجين التجول بحرية وسعادة وكأنهما شخصين عاديين مما جعلهما يعيشان تجربة وصفاها بالرائعة والمميزة.

توتي وزوجته إيلاري بلاسي قاما بتوثيق تجربتهما في مقطع فيديو، فيما علقت الزوجة الحسناء على ذلك المشوار بتسميته نزهة “الأحد البري”.