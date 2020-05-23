شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسباني يعلن عودة «الليجا» 8 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عن إمكانية عودة الدوري الإسباني بداية من 8 يونيو القادم بعد توقف دام قرابة شهرين.
وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، ينتظر استئناف البطولة في 12 يونيو القادم بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريـال بيتيس، فيما كان ينتظر الموافقة الحكومية والتي حصل عليها الآن.
وقال «سانشيز»، كما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إسبانيا فعلت ما عليها والآن آفاق جديدة تنفتح للجميع، والوقت حان لإعادة العديد من الأنشطة اليومية».
وأضاف: «بداية من 8 يونيو، الليجا ستعود».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
15,003
-
تعافي
4,217
-
وفيات
696
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني يعلن عودة «الليجا» 8 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.