شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسباني يعلن عودة «الليجا» 8 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عن إمكانية عودة الدوري الإسباني بداية من 8 يونيو القادم بعد توقف دام قرابة شهرين.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، ينتظر استئناف البطولة في 12 يونيو القادم بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريـال بيتيس، فيما كان ينتظر الموافقة الحكومية والتي حصل عليها الآن.

وقال «سانشيز»، كما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إسبانيا فعلت ما عليها والآن آفاق جديدة تنفتح للجميع، والوقت حان لإعادة العديد من الأنشطة اليومية».

وأضاف: «بداية من 8 يونيو، الليجا ستعود».