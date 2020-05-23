شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يرغب في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب ناديا برشلونة الإسباني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي من عقد صفقة تبادلية عند فتح سوق الانتقالات الصيفية القادم يبادلا خلالها ظهيريهما نيلسون سيميدو وجواو كانسيلو، على الترتيب.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الظهير الأيمن البرتغالي لمانشستر سيتي جواو كانسيلو من المنتظر أن ينضم إلى برشلونة مقابل انتقال البرتغالي نيلسون سيميدو إلى السيتيزنز.

وكان «كانسيلو» قد انضم مطلع الموسم الجاري إلى مانشستر سيتي في صفقة تبادلية مماثلة مع يوفنتوس الإيطالي، مقابل انتقال الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو من الفريق الإنجليزي إلى السيدة العجوز.

أما «سيميدو»، فيحظى باهتمام عدد من أندية القمة في أوروبا وعلى رأسها يوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني، فيما يأمل مانشستر سيتي في إقناع النادي الكتلوني بالحصول على خدمات البرتغالي الذي يتمتع بإعجاب كبير من المدير الفني للسيتيزنز بيب جوارديولا.