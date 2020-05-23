شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقدم عرضًا لإنتر للتعاقد مع «إيكاردي» نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا لنظيره الإيطالي إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وكان الأرجنتيني قد انضم إلى الفريق الباريسي مطلع هذا الموسم قادمًا من النيراتزوري على سبيل الإعارة لمدة عام ليتألق خلال مشاركاته الـ 28 بجميع البطولات ويسجل 20 هدفًا.

ويرغب نادي العاصمة الفرنسي في الاحتفاظ باللاعب بشكل نهائي، إذ تقدم بعرض لإنتر بـ 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو متغيرات لصالح «إيكاردي»، حسب «سكاي سبورتس».

ويتضمن عقد إعارة اللاعب، صاحب الـ 27 عامًا، بندًا يتيح لباريس سان جيرمان التوقيع معه نهائيًا بنهاية الموسم مقابل 70 مليون يورو، إلا أن الفريق الفرنسي يبدو عازمًا على تخفيض المبلغ.