شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال السعودي يدعم لاعبيه بأجهزة رياضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 وقعت إدارة نادي الهلال السعودي، عقداً مع إحدى شركات الأجهزة الرياضية، لتوفير أجهزة للاعبي فريقها الأول لكرة القدم، تلبية لطلب الجهاز الفني الذي يرغب في أن يواصل اللاعبون تدريباتهم باستخدام أجهزة رياضية متقدمة. أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها، أن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو يرغب في رفع معدلات اللياقة للاعبي،ن خلال فترة تعليق المنافسات الرياضية الجارية بسبب فيروس كورونا. وأضافت: "اللاعبون تسلموا الدفعة الأولى من الأجهزة في منازلهم، وستتم متابعة أدائهم وتدريباتهم باستمرار عن طريق مدربي اللياقة واختصاصيي التأهيل والإعداد البدني في الجهاز الفني المعاون للوشيسكو".





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