- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. تحديد تاريخ عودة الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، 3 يونيو (حزيران) موعداً لاستئناف منافساته المعلقة منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تقام من دون جمهور. نشرت الرابطة جدول تسع من الجولات المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على ان تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تقام في 21 يوليو (تموز). وكانت الحكومة البرتغالية أجازت الشهر الماضي، استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 مارس (آذار)، اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو (أيار)، بشرط إقامتها من دون جمهور، واعتماد بروتوكول صحي صارم. كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعياً لكشف كوفيد 19. وأبدت الرابطة في مراحل سابقة أملها في معاودة المنافسات، بدءاً من 4 يونيو (حزيران)، مشيرة الى ان ذلك سيمنحها الوقت للبحث مع السلطات الصحية في الملاعب القادرة على استضافة المباريات في ظل الشروط الجديدة، بعدما أعربت تلك السلطات عن رغبتها في ان يتم خوض المباريات على أقل عدد ممكن من الملاعب. ومع أن الرابطة لم تكشف في الجدول المعلن الملاعب التي ستقام عليها المباريات، أشارت التقارير الصحافية المحلية إلى أن غالبية الفرق ستتمكن من خوض اللقاءات على أرضها.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تحديد تاريخ عودة الدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.