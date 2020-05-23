هل ييأس ريال مدريد من مبابي ويتجه إلى ماني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

يواجه ريال مدريد صعوبات في إتمام الصفقات التي يسعى إلى إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأسماء التي يأمل "الملكي" التعاقد معها. يعد الريال من الحالات الخاصة بشأن تعاقداته، حيث تسعى إدارة النادي دوماً لضم الأسماء الرنانة، ونجوم الأندية الأخرى. وحسب وسائل إعلام إسبانية، يعد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هو الهدف الأساسي لريال مدريد في "ميركاتو الصيف"، ولكن دون شك يحتاج التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان إلى جهد كبير من إدارة النادي. ورغم أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يمتلك الخبرة الكافية لحسم هذه النوعية من الصفقات، ولكن تمسك باريس سان جيرمان بخدمات اللاعب المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع "الديوك" قد يتسبب في إصابة ريال مدريد باليأس من إتمام الصفقة. في المقابل تلوح في الأفق صفقات أخرى مدوية قد تكون متاحة لتعويض عدم التعاقد مع مبابي، وهو ما يبدو أن ريال مدريد قد يلجأ إلى ذلك الخيار، حتى اشعار آخر في صفقة اللاعب الفرنسي. ويبرز اسم نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، الذي سجل اسمه كأفضل اللاعبين في العالم في آخر 3 سنوات، من خلال مستواه الرائع مع "الريدز"، ومساهمته في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، والاقتراب من انهاء عقدة الدوري والفوز باللقب بعد غياب 30 عاماً. ورغم أنه لن يكون من السهل أن يتم اقناع ليفربول بالاستغناء عن خدمات أحد أهم لاعبين، وركن أساسي ضمن الثلاثي الهجومي الناري، الذي يضم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو إلا أن الريال يراهن على قدرة اللاعب السنغالي في إتمام الصفقة. وحسب وسائل إعلام بريطانية يشعر ساديو ماني بالارتياح مع "الريدز"، ولكن في الوقت نفسه أكدت أن الاغراء الوحيد الذي قد يغير رأي الدولي السنغالي، هو رغبة ريال مدريد في التعاقد معه. في المقابل أكدت مجلة فرانس فوتبول أن ماني يشعر أن يحصل على تقدير أقل من جانب المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي ساند الهولندي فيرغل فان دايك في سباق الكرة الذهبية للموسم الحالي، على حساب اللاعب السنغالي، بينما تظل فكرة الانضمام إلى ريال مدريد من الأمور المغرية بالنسبة إلى ماني.

