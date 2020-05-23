شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير.. اتجاه لإضافة عضوين بـ"خماسية الجبلاية" ومدها عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن هناك اتجاه لمد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حالياً، برئاسة عمرو الجنايني، لمدة عام إضافي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وتسبب في توقف النشاط الرياضي، وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: الاتجاه الآن لمد عمل اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة لمدة عام، مع اضافة عضوين لتصبح اللجنة السباعية، ومازال الغموض يسيطر على لائحة اتحاد الكرة الجديدة وموعد الاعلان عنها، خاصة وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرسل حتى الأن النسخة النهائية لاتحاد الكرة حتى يتم عرضها على الجمعية العمومية والتصويت عليها، وهو ما دفع الجبلاية لاستعجال الفيفا فى هذا الأمر.



شوبير واللجنة الخماسية



شوبير

ويعتبر البند الأبرز فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة وهناك خلافات بين اللجنة الخماسية والفيفا بشأن الموقف النهائى منه وكيفية تطبيقه، حيث ترفض مندوبة الاتحاد الدولي –فيفا- تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة بأثر رجعي ، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، بينما تطلب اللجنة الخماسية تطبيق بند الـ8 سنوات بإستبعاد أي عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.

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لم يتحدد حتى الأن كيفية اختيار منصب نائب الرئيس، حيث اقترحت اللجنة الخماسية انتخابه وأن يتم التصويت عليه فى الانتخابات ولم يتم حسم هذا الأمر من جانب الفيفا.

طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.

وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.