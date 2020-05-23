شكرا لقرائتكم فايلر يحذر لاعبى الأهلى من زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه من زيادة الوزن، خاصة بعد اقتراب موعد عودة التدريبات عقب إعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وطلب فايلر من جهازه المعاون وطبيب الفريق مُراقبة أوزان لاعبى الفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالى على خليفة فيروس "كورونا"، وكلّف فايلر جهازه المعاون بضرورة مُتابعة أوزان لاعبى الفريق بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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وابتكر فايلر تحدياً للاعبي الأهلي بحيث يقوم كلاً منهم بخوض تدريب معين ويقوم بإرساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق ما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين، ويحاول مسئولو الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين أخرين، ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلاً من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربًا عامًا وسامي قمصان مدرب مساعد.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.