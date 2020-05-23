رسمياً.. الدوري الإسباني يعود في يونيو المقبل

- شريف الجنيدي

كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن موعد استنئناف دوري كرة القدم "الليجا".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء الإسباني أعلن استئناف نشاطات دوري كرة القدم اعتباراً من 8 يوليو المقبل.

ويأتي قرار الحكومة الإسبانية باستئناف "الليجا" ضمن إجراءات لتخفيف العزل الذي فرضه فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 280 ألفاً في إسبانيا، مثل فتح المتاحف وبعض المسارح وكذلك التحضير للموسم السياحي الصيفي.

وتوقف الدوري الإسباني "الليجا" مثل باقي الدوريات العالمية منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الذي تفشى في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية ومستمر حتى الآن.

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وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم عودة جميع فرق الدوري الإسباني للتدريبات مرة أخرى.

وحصلت الرابطة على موافقة وزارة الصحة الإسبانية من أجل عودة فرق الدوري الإسباني الممتاز ودوري الدرجة الثانية للتدريبات.

وعادت التدريبات أولاً بشكل منفرد لكل اللاعبين بعد خضوعهم لاختبارات طبية أجراها أفراد الطواقم الطبية للأندية.

وتستمر التدريبات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمدة 4 أسابيع بمراحل مختلفة وبشكل متدرج وتبدأ بتدريب اللاعبين بشكل منفرد وتنتهي بالتدريبات الجماعية قبل عودة المسابقات المقررة في شهر يونيو المقبل.

يشار إلى أنه وقبل توقف الدوري الإسباني، كان برشلونة يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبعد مرور 27 جولة من المسابقة.