شكرا لقرائتكم خبر عن حققت 37 مليون دولار.. من هي اللاعبة الأعلى أجرا في التاريخ ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوقت اليابانية نعومي أوساكا على الأمريكية سيرينا ويليامز، حيث باتت أكبر لاعبة رياضية أجراً في التاريخ، بعدما حققت 37.4 مليون دولار، من أموال الجوائز على مدار العام الماضي، وفقًا لمجلة فوربس.

وتمكنت اليابانية نعومي أوساكا، البالغة من العمر 22 عامًا، من تحقيق لقبين في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، حيث كسبت 1.4 مليون دولار أكثر من سيرينا التي تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وقبلها حققت الروسية ماريا شارابوفا، الرقم القياسي لأرباح 12 شهراً عام 2015، بعد أن حققت 29.7 مليون دولار.

يشار إلى أن الأمريكية سيرينا ويليامز، كانت أعلى رياضية مدفوعة الأجر على مدى السنوات الأربع الماضية ، حيث تكسب ما بين 18 مليون دولار إلى 29 مليون دولار، إلا أن نعومي حطمت الآن الرقم القياسي السابق لماريا شارابوفا للرياضيات التي تم تعيينها في عام 2015 عندما بلغت 29.7 مليون دولار.

وعادة ما تحتل لاعبات التنس المركز الأول في قائمة "فوربس" للسيدات منذ عام 1990، خاصة مع تقدم سيرينا أو ماريا الروسية منذ عام 2004، وركزت الأضواء على نعومي بفوزها على سيرينا في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018، كما فازت اللاعبة اليابانية بالبطولة الكبرى التالية، وهي بطولة أستراليا المفتوحة 2019، رغم تراجع تصنيفها منذ ذلك الحين من المرتبة الأولى إلى العاشرة في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات.

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ووفقا لما ذكرته "CNN"، فازت اليابانية نعومي أوساكا ببطولتين كبيرتين في مسيرتها حتى الآن ، وظهرت كواحدة من ألمع النجوم في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، حيث اشتهرت بفوزها على ويليامز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2018م.

وولدت نعومي أوساكا في اليابان، إلا أنها نشأت وتربت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت تحظى برعاية شعبية مع الرعاة، ووفقًا لـ فوربس، لديها الآن 15 شريكًا للتوقيع ووقعت صفقة ملابس مربحة مع Nike.

وتحتل أوساكا المركز 29 في قائمة أفضل 100 رياضي مدفوع الأجر، متقدمًا على ويليامز التي تحتل المركز 33. ومن المتوقع نشر قائمة فوربس الكاملة لعام 2020 الأسبوع المقبل.