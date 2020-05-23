7 أخبار الرياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 23/5/2020، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يغلق ملف ضم بكار والعراقي في الصيف بناءً على قرار فايلر، وبن شرقي يؤكد تمسكه بالبقاء فى الزمالك الموسم المقبل.

بن شرقي يؤكد تمسكه بالبقاء فى الزمالك الموسم المقبل

أكد المغربى أشرف بن شرقي لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك لمسئولى ناديه تمسكه بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل رغم تلقيه العديد ممن العروض فى الفترة الماضية للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث جاءت تأكيدات أشرف بن شرقي خلال الاتصالات التي درات بينه وبين مسئولي الزمالك للاطمئنان عليه وعلى أداء البرنامج التاهيلي الذي يخضع له جميع لاعبي الفريق في منازلهم في ظل الحجر المنزلي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا القاتل الذى تسبب في إيقاف النشاط الرياضى في مختلف دول العالم .

اتحاد الكرة يضع بند "الرئاسة الشرفية" فى اللائحة الجديدة

اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على وضع بند فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا اعدادها بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يسمح لمجلس ادارة اتحاد الكرة إهداء الرئاسة الشرفية لأى شخصية يراها المجلس مناسبة وحققت إنجازات كبيرة للكرة المصرية، أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تتضمن هذا البند.

الزمالك يدرس تقديم عرض جديد لبيراميدز للتعاقد مع رجب بكار

استقرت إدارة الزمالك علي تقديم عرض جديد لنادي بيراميدز تتضمن التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز مقابل ضم 2 لاعبين من الزمالك ومبلغ مالي يتم الاتفاق عليهم وفقا للمفاوضات، وينتظر مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الحالي والموسم المقبل في ظل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا ، لحسم مصير مفاوضات بيراميدز لضم رجب بكار.

الأهلي يغلق ملف ضم بكار والعراقي في الصيف بناءً على قرار فايلر

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أغلق النادي الأهلي ملف التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز لتدعيم الجبهة اليُمنى في القلعة الحمراء وتعويض أحمد فتحي نجم الفريق الذى سيرحل مع نهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز عقب رفض تجديد عقده مع الأهلي ، ورغم أن الفترة الماضية شهدت تناثر أنباء قوية حول رغبة الأهلي ودخوله في مفاوضات مع ظهير بيراميدز لإتمام الصفقة في الصيف المقبل إلا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر أغلق هذا الملف كما أغلق الأهلي ملف ضم كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري رغم أنه كان مطروحاً هو الأخر لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل لكن مفاوضات ضم بكار أو العراقي تم إغلاقها مؤخراً بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع رينيه فايلر منذ أسبوع.

ناصر ماهر يُفضل البقاء في سموحة ويرفض 3 عروض حال عدم العودة للأهلي

استقر ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة على البقاء في الفريق السكندري بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة ، وأبلغ اللاعب مسئولو القلعة الحمراء بأنه يرغب في إستكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى لو رفض الاهلي عودته بعد إنتهاء العارة بنهاية الموسم الجاري وتأتي تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع النادى السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.

الزمالك يستبعد عمر جابر من حساباته

استبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الايمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل،في ظل وجود عجز داخل الزمالك في مركز الظهير الايمن بعد هروب حمدي النقاز الظهير الايمن التونسي وفسخ تعاقده مع الزمالك منذ فترة، حيث رأي مسئولو الزمالك ان مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي طلبه عمر جابر من الزمالك يعتبر مبالغ فيه نظرا لكبر سن اللاعب كما ان جميع اللاعبين في الزمالك تم وضع حد اعلي للتعاقدات وهو ما يتنافي مع ما طلبه عمر جابر.

أحمد علاء مدافع الطلائع يواصل برنامجه التأهيلى خلال عيد الفطر

استقر أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش على مواصلة برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى خلال أيام عيد الفطر المبارك بحسب تعليمات الطبيب المعالج له ، أجرى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، اتصالاً هاتفياً بمدافعه أحمد علاء للاطمئنان على تطورات تعافيه من الاصابة، وقطع أحمد علاء مدافع الأهلى شوطاً كبيراً فى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث يواصل اللاعب أداء التدريبات الحفيفة بمنزله تنفيذاً لقرار ايقاف النشاط الكروى بالأندية جراء تفشى فيروس كورونا.