أحمد شوبير: اتجاه لمد عمل اللجنة الخماسية لمدة عام وإضافة عضوين

ويعتبر البند الأبرز فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة وهناك خلافات بين اللجنة الخماسية والفيفا بشأن الموقف النهائى منه وكيفية تطبيقه، حيث ترفض مندوبة الاتحاد الدولي –فيفا- تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة بأثر رجعي ، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، بينما تطلب اللجنة الخماسية تطبيق بند الـ8 سنوات بإستبعاد أي عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.

لم يتحدد حتى الأن كيفية اختيار منصب نائب الرئيس، حيث اقترحت اللجنة الخماسية انتخابه وأن يتم التصويت عليه فى الانتخابات ولم يتم حسم هذا الأمر من جانب الفيفا.

طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.