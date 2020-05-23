شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة أحمد منسى يتفوق فى الرماية وينضم لأسرة الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للخماسى الحديث انضمام حمزة أحمد منسى نجل البطل ‏شهيد الواجب أحمد صابر منسى ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث ‏وتبنيه رياضياً ليصبح بطلا فى رياضة الخماسى الحديث .‏

جاء ذلك بعد مشاركة حمزه منسى بالبطولة التى ينظمها الإتحاد المصرى للخماسى ‏الحديث وهى الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت "‏Home Laser Shooting‏" ‏خلال الفترة من 22 حتي 29 مايو الجاري ، لجميع للمراحل العمرية من 10 ‏سنوات بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل ‏البحري ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية ‏لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "‏Covid-19‎‏" .‏

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تم إكتشاف موهبة البطل حمزه منسى بعد إحرازه نتائج متميزه بلعبة ‏الرماية بالليزر ، مما جعل الإتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس ‏شريف العريان يفكر فى تبنيه رياضياً ليكون ضمن صفوف أسرة الخماسى الحديث ، ‏وتوفير كل الدعم والإمكانات و الإدوات والطاقم الفنى لممارسة جميع ألعاب ‏الخماسى الحديث وهى " السباحة ، سلاح سيف المبارزة ، الرماية ، الضاحية ، ‏الفروسية " ليكون بطل يحتذى به مثل أبيه البطل شهيد الواجب أحمد صابر ‏منسى .‏

يذكر أن شكلت لجنة من الإتحاد المصرى للخماسى الحديث مكونة من هاشم يس ‏المدير التنفيذى للإتحاد والدكتور شادي عبدالعزيز رئيس قسم التسويق الرياضي ‏بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، وياسر حفنى كابتن ‏منتخب مصر للخماسى الحديث ، والمهندس شادى حفنى لاعب الخماسى الحديث ‏السابق ، وذلك لزيارة أسرة الشهيد أحمد منسى وتسليم نجله أدوات الرماية " ‏طبنجه ليزر ، هدف ليزر" ليكون بذلك أحدث عضو ينضم لأسرة الخماسى الحديث ‏، لتكون هذه المبادرة هى الأولى فى رعاية أبناء أبطال شهداء الواجب والوطن.‏