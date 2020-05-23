شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة لـ "الشهيد المنسى": وجوه يومئذ مُسْفِرة ضاحكة مستبشِرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه صالح جمعة نجم الاهلى عبر حسابه على انستجرام رسالة للشهيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة التى استشهدت على إيدى التكفييرين فى سيناء حيث نشر صورة المنسى وعلق قائلا : "وجوه يومئذ مُسْفِرة ضاحكة مستبشِرة" ، ففي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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على الجانب الاخر استبعدت إدارة نادي الزمالك فكرة التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الأهلي في حالة رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض كارتيرون فكرة ضم صالح جمعة لعدم حاجة الفريق لجهوده في ظل وجود يوسف أوباما واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وشيكابالا ومحمد عنتر وجميعهم يجيدون في المراكز التي يلعب فيها صالح جمعة، وفضل الجهاز الفني للزمالك ان يكون التعاقد مع لاعبين في مراكز يحتاجها الفريق أهم من الصفقات الجماهيرية.