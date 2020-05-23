شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: لاعبونا في مأساة.. المستحقات متأخرة 3 أشهر ومليون جنيه لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي يمر بأزمة مالية صعبة بعد توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أن خزينة النادي شبه خاوية، خاصة وأن أسوان كان يعاني من قبل أزمة كورونا من نقص الموارد المالية، كما أكد عضو أسوان أن الفريق لن يكون جاهزاً لاستئناف المسابقة قبل فترة إعداد تمتد لـ 4 أسابيع على الأقل بعد فترة التوقف الطويلة، وهو ما يحتاج نفقات أخرى لن يستطيع النادي أن يتحملها.

وقال أمين في تصريحات لليوم السابع: نعاني نقص الموارد المالية منذ بداية أزمة كورونا، اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم لدى النادي منذ 3 أشهر، وظروفهم الاجتماعية باتت صعبة للغاية "عايشين في مأساة".

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أضاف عضو مجلس أسوان: مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان حاول حل الأزمة ولكن توقف النشاط تسبب في خسائر كبيرة، ولذلك نحتاج إلى ما لايقل عن مليون جنية قبل نهاية مايو لدفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بشكل عاجل.

من ناحية أخرى، قال عضو أسوان في تصريحات سابقة: نتواصل مع اللاعبين باستمرار للاطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.