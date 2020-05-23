شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : هل يفكر الزمالك في ضم عمر جابر خلال ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية تناثر أنباء قوية في الشارع الكروي المصري حول رغبة نادي الزمالك في إستعادة لاعبه عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز حيث تحدث كثيرون عن أمنكانية عودة اللاعب للقلعة البيضاء فيما ذهب أخرون إلى أن اللعب كان مُرشحاً لتدعيم الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده مع الأهلي وسيرحل إلى بيراميدز في الموسم المقبل وهو ما سنلقي الضوء عليه في سياق التقرير التالي:

س: هل فكّر الزمالك في ضم عمر جابر الموسم المقبل؟

ج: نعم في فترة من الفترات كان عمر جابر من الصفقات المُرشحة للزمالك خاصة وأنه قدم قبل ذلك مواسم جيدة مع القلعة البياضاء وليس غريباً عليها لذا طرح البعض أسمه ليكون ضمن صفقات الموسم المقبل بسبب وجود عجز داخل الزمالك في مركز الظهير الايمن بعد هروب حمدي النقاز الظهير الايمن التونسي وفسخ تعاقده مع الزمالك منذ فترة.

س: وهل مازال عمر جابر مُرشح للزمالك؟

ج: في الفترة الأخيرة ابتعد أسم عمر جابر عن الأنضمام للزمالك حيث رأي مسئولو الزمالك ان مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد والذي طلبه عمر جابر من الزمالك يعتبر مبالغ فيه نظرا لكبر سن اللاعب كما قرر النادى الأبيض وضع حد أعلي للتعاقدات وهو ما لا يتوافق مع ما طلبه عمر جابر.

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س: كيف يرى الزمالك البديل بعدما تم استبعاد عمر جابر؟

ج: إدارة الزمالك فضّلت أن يكون التعاقد مع مدافع أيمن صغير السن ويكون إضافة للفريق في المواسم المقبلة في ظل كبر حازم إمام الظهير الايمن الوحيد في الفريق.

س: هل تقدم الزمالك بعرض رسمي لبيراميدز لضم عمر جابر؟

ج: لم تكن هناك عروض رسمية من الزمالك لبيراميدز وهو ما أكده هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز حيث قال أن إدارة فريقه لم يصلها أي عروض رسمية من الزمالك بخصوص عمر جابر.

س: وماذا عن عرض الأهلي لضم اللاعب؟

ج: كان ترشيحاً من قبل البعض الذين طرحوا أسم عمر جابر لتعويض أحمد فتحي لكن الملف تم إغلاقه مبكراً.