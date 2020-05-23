شكرا لقرائتكم خبر عن حمودى لـ "كتيبة المنسى" : سلاما على من عاشوا رجال واستشهدوا أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد حمودى لاعب بيراميدز الحالى والاهلى والزمالك السابق رسالة تحية عبر حسابه على انستجرام لكتيبة الشهيد الراحل أحمد صابر المنسى حيث نشر صورتهم وعلق قائلا : "سلاما على من عاشوا رجال واستشهدوا أبطال"، وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، معركة شرسة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

فى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

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على الجانب الاخر يراقب مسئولو المصرى البورسعيدى الموقف النهائى لأحمد حمودى صانع ألعاب بيراميدز مع فريقه فى نهاية الموسم الحالى للدخول فى مفاوضات رسمية معه لتدعيم منطقة صانع الألعاب فى حالة نجاح مجلس الإدارة فى حل أزمة القيد الصيفى مع الاتحاد الدولى الذى أقر بعقوبة على النادى الساحلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بإيقاف القيد للمصرى لفترتين قيد متتاليتين على خلفية أزمة لاعب الفريق الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى .

ويبحث الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى عن التعاقد مع صانع ألعاب خبرة يستعين به الفريق فى الموسم المقبل فى ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق فى هذا المركز وعدم وجود سوى عماد فتحى العائد من رحلة الرباط الصليبى والليبى مفتاح طقطق وأحمد ياسر .