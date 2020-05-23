شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعب سلة الزمالك المصاب بكورونا لإحدى مستشفيات مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء لإحدى مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج، ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما أعرب نادي الزمالك ومجلس إدارته عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم السلة.
في نفس السياق حرصت زوجة شعبان عبد الوهاب نجم منتخب مصر والزمالك فى كرة السلة السابق علي توجيه استغاثه من أجل إنقاذ اللاعب عقب إصابته بفيروس الكورونا، واكدت زوجة اللاعب أنه توجه إلي مستشفي حميات امبابه من أجل أخذ المسحه وبالفعل ظهرت النتيجة ايجابية .
وشددت زوجة نجم منتخب مصر لكرة السلة السابق علي تدهور حالة زوجها بسبب معاناته من مرض السكر وانخفاض ضغط الدم .
َوأضافت أنها من المختلطين بالدرجه الأولي لزوجها هي وطفلها الصغير خلال فترة مرضه منذ أكثر من عشرة أيام ماضية وان الحالة بدأت بدور برد خفيف ثم تدهورت الحالة خلال الـ 4 ساعة الماضية .
وناشدت زوجة شعبان عبدالوهاب "بينو" جميع المسؤولين لسرعة اتخاذ الإجراءات ونقل زوجها عقب تدهور حالته الصحية .
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