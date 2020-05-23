رسميا.. دورتموند يعلن رحيل جوتزة نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي بوروسيا دورتموند أن لاعبه الألماني ماريو جوتزة سيرحل عن الفريق بعد نهاية تعاقده هذا الصيف بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند في تصريحات صحفية: "ماريو جوتزة سيرحل عن دورتموند هذا الصيف، لقد كان قرارًا متبادلاً ومحترمًا".

وأضاف في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت: "ماريو رجل عظيم ولاعب جيد للغاية يأتي من فريق الشباب الخاص بنا".

وأتم قائلا: "لكنه أيضا يبحث عن تحد جديد، ربما في الخارج."

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وكان لوسين فافر المدير الفني لدورتموند أكد في مؤتمر صحفي الجمعة أن طريقة اللعب التي يفضلها تجعل لا يوجد مكانا لجوتزة، حيث على دقائق قليلة أمام شالكه رغم إصابة العديد من لاعبي خط الوسط.

وأوضح فافر: "في هذه اللحظة نلعب بطريقة 3-4-3، وأوضحت لجوتزة أن هذه الطريقة غير مناسبة بالنسبة له، يجب أن تقول الحقيقة هنا".

جوتزة هو مَن سجل هدف تتويج المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين.

جوتزة لم يخض سوى خمس مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف في 20 مباراة بجميع المسابقات، وسيكون الآن متاحًا الآن في صفقة انتقال مجانية.

يذكر أن صاحب الـ27 عاما عاد إلى دورتموند في عام 2016 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، بعد فترة باهتة قضاها مع المنافس بايرن ميونيخ الألماني، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا في "BVB".