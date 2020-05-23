بالفيديو.. لفطة استثنائية لفان دايك في تدريبات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو: استعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مهارته الشخصية بتقديم لقطة رائعة خلال تدريبات ليفربول اليومية في مقر ميلوود. ونشر حساب ليفربول الرسمي علي تويتر مقطع لفان دايك وهو يسجل هدفا عبر تسديدة نفذها من خلف المرمى. Advertisements وعاد فريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى في مقره "ميلوود" يوم الأربعاء الماضي، بعد انقطاع عن التدريبات بلغ مدته شهرين تقريبا. وصوتت أندية بريميرليج بالإجماع على قرار العودة للتدريبات في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ الإثنين الماضي، مع التشديد على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي. وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي أن تُستأنف مسابقة البريميرليج بحلول منتصف يونيو المقبل.

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