13 ألف مشجع ورقي في مباراة مونشنجلادباخ وليفركوزن بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستضيف نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني نظيره بايرن ليفركوزن، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويخوض مونشنجلادباخ مباراته الأولى على أرضه منذ استئناف الدوري الألماني، أمام قرابة 13 ألف مشجع ورقي لتعويض اللعب بدون جمهور.

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وتبنى النادي الألماني فكرة وضع مجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد الفارغة، ليمنح لاعبيه لمشاهدة صور مجسمة للمشجعين بالحجم الطبيعي في المدرجات.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه بروسيا دورتموند، فيما يتخلف مونشنجلادباخ عن النادي البافاري بفارق ست نقاط.