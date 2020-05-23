مباشر البوندسليجا.. فولفسبورج 0-1 بوروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لانطلاق الجولة الـ27 من الدوري الألماني، والتي تجمع بين فولفسبورج وبوروسيا دورتموند ضمن أربع مواجهات. وانتظروا تقريرا عن الجولة فور نهايتها..

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