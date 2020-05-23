رئيس وزراء إسبانيا يعطي الضوء الأخضر لاستئناف الليجا في 8 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، موعداً لاستئناف بطولة الدوري الإسباني بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقفت منافسات الليجا في منتصف مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة في البلاد.

ومنح بيدرو سانشيز الضوء الأخضر لعودة النشاط الكروي في إسبانيا مرة أخرى، في 8 يونيو المقبل: "يمكن استئناف بطولة الليجا في 8 يونيو المقبل".

وعادت الأندية الإسبانية للتدريبات مرة أخرى الأسبوع الماضي، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين.