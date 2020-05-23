موسيماني: الأهلي والزمالك لديهما ميزانية لن تراها بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني لصنداونز الجنوب أفريقي، عن صعوبة المنافسة مع ناديي الأهلي والزمالك في أفريقيا بسبب ميزانية الفريقين الكبيرة.

وقام موسيماني بتوقيع عقدا جديدا مع صنداونز يربطه بالفريق الجنوب أفريقي حتى عام 2024.

وقال موسيماني في حوار لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية:" كان لدي عروض طوال الوقت وبعض هذه العروض من هنا في جنوب أفريقيا وكذلك من الخارج، لكني لن أذكر أسماء تلك الفرق".

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وأضاف:" فضلت البقاء هنا وأنا سعيد بالعقد الجديد، ويجب أن تتذكر أنه إذا لم تتوج بالألقاب فلن تكون هنا، وأنا هنا لأننا حصلنا على بطولات".

وتولى موسيماني قيادة صنداونز عام 2012، ونجح في الفوز بلقب الدوري المحلي 4 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة عام 2016.

كما تحدث بيتسو عن صعوبة المنافسة في أفريقيا وتحديدا ببطولة دوري الأبطال، قائلا:" نحن نتنافس مع الأهلي والزمالك اللذان لديهما ميزانية كبيرة، فهما يقوما بشراء لاعبًا مقابل ثلاثة ملايين يورو من أوروبا، فأين رأيت ذلك؟".

يذكر أن فريق صنداونز ودع منافسة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور ربع النهائي أمام الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.