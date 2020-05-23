ميمي عبد الرازق : هدفي تقديم أجيال جديدة للمصري البورسعيدي

قال ميمي عبد الرازق، رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي، أنه هدفه، تقديم أجيال جديدة من اللاعبين لدعم الفريق الكروي الأول بالنادي البورسعيدي في المستقبل، وتقليل التعاقد مع المحترفين

الأجانب، وذلك بإعداد خطة تطوير وعرضها على مجلس الإدارة.وأضاف في تصريحات تلفزيونية، بورسعيد غنية بالمواهب في كرة القدم، ومنذ الفترات السابقة في كرة القدم والمحافظة تقدم أمهر اللاعبين.وأكد ميمي عبد الرازق في حديثه، أنه يفضل أسلوب حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، في اختيارات اللاعبين وإدارة المباريات، مشيراً إلى أنه مثله الأعلى في مجال تدريب كرة القدم.