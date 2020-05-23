برشلونة يصدم إنتر ميلان بشأن رحيل أومتيتي

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت، عن نية نادي برشلونة الإسباني في إخطار نظيره الإيطالي إنتر ميلان، برفضه لانتقال مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي في الميركاتو المقبل.
وأشار، إلى أن النادي الكتالوني رفض إقحام أومتيتي، ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر والمحتمل رحيله إلى برشلونة الصيف القادم، مفضلاً بيع أومتيتي
وأوضح التقرير، أن إدارة برشلونة لا تمانع في التفريط عن أومتيتي مقابل 30 مليون يورو إلى الإنتر إذا رغب في الحصول على خدماته كصفقة مستقلة.
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