مارادونا يطالب حكومة الأرجنتين بفرض "ضرائب ثروة" على الأغنياء

طالب أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، سلطات بلاده الأرجنتين، بضرورة تشديد إجراءات التعامل مع الأغنياء، ممن بلغت ثرواتهم أعداداً هائلة وتخطت الـ 3 مليون دولار، مراعاة للعدالة الإجتماعية بين جميع

الفئات.ونقلت الصحافة الأرجنتينية تصريحات مارادونا، التي أكد فيها، على ضرورة تغير الأمور بعد الأزمة الصحية الراهنة، ومراعاة الفئات الأقل اجتماعياً، والنظر إلى أحياء الأرجنتين التي تعاني من الجوع ونقص الخدمات.وواصل، ضريبة الثروة التي ستحصلها الحكومة يجب أن توجه إلى هذه الفئات، لدعمهم، يجب حماية من يتسولون في الشوارع من أجل الطعام.وأضاف، لقد عانيت في فترة من حياتي بإحساس الجوع، أنه أصعب شعور يمر به الإنسان.