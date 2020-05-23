الإسماعيلي ينهي الجدل حول ضم أحمد حمودي

تداولت أنباء الفترة الأخيرة عن دخول لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي برئاسة محمد خلف في مفاوضات مع أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق.
وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن حمودي لم يدخل حسابات الإسماعيلي طوال الفترة الماضية.
وواصل المصدر قائلًا إن كل ما يدور حول رغبة الإسماعيليفي ضم أحمد حمودي مجرد اجتهادات من وكلاء اللاعبيين أو إعلامية وليس لها أي صلة من الصحة.
واختتم المصدر قائلًا إن الدراويش لم يدخل في مفاوضات الفترة الحالية مع اللاعبين منتظر القرار النهائي بشأن إستئناف الدوري من عدمه.
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