الإفريقي التونسي ينفي إخطاره بالهبوط إلى الدرجة الثانية

أوضح نادي الإفريقي التونسي، حقيقة أنباء، تعرضه لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تقضي بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم الرياضي المقبل.
وفي هذا الإطار، شدد سكرتير
وناشد نادي الإفريقي وزير الرياضة التونسي أحمد قعلول، بالتدخل لتسوية الأمور المادية الخاصة بالنادي بعد عقوبات الفيفا.
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