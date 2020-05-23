الإفريقي التونسي ينفي إخطاره بالهبوط إلى الدرجة الثانية

أوضح نادي الإفريقي التونسي، حقيقة أنباء، تعرضه لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تقضي بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وفي هذا الإطار، شدد سكرتير النادي التونسي في تصريحات لإعلام بلاده، أن الإفريقي لم يتلق أي إخطار في هذا الشأن، على الرغم من وجود عقوبات موقعة من لجنة النزاعات بالفيفا، لكن الأمور تقتصر على الغرامات المالية فقط، كتعويضات للاعبين سابقين بالفريق تم فسخ التعاقد معهم قبل نهاية مدة تعاقدهم.

وناشد نادي الإفريقي وزير النادي التونسي في تصريحات لإعلام بلاده، أن الإفريقي لم يتلق أي إخطار في هذا الشأن، على الرغم من وجود عقوبات موقعة من لجنة النزاعات بالفيفا، لكن الأمور تقتصر على الغرامات المالية فقط، كتعويضات للاعبين سابقين بالفريق تم فسخ التعاقد معهم قبل نهاية مدة تعاقدهم.وناشد نادي الإفريقي وزير الرياضة التونسي أحمد قعلول، بالتدخل لتسوية الأمور المادية الخاصة بالنادي بعد عقوبات الفيفا.

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