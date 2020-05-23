البطل حمزه أحمد منسى يتفوق فى الرماية وينضم لأسرة الخماسى الحديث

أعلن الإتحاد المصرى للخماسى الحديث إنضمام حمزه أحمد منسى نجل البطل ‏شهيد الواجب أحمد صابر منسى ليكون ضمن أسرة ولاعبى الخماسى الحديث ‏وتبنيه رياضياً ليصبح بطل فى رياضة الخماسى الحديث .‏

جاء ذلك بعد مشاركة حمزه منسى بالبطولة التى ينظمها الإتحاد المصرى للخماسى ‏الحديث وهى الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت "‏Home Laser Shooting‏" ‏خلال الفترة من ٢٢ حتي ٢٩ مايو الجاري ، لجميع للمراحل العمرية من 10 ‏سنوات حتى الأستاذة بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل ‏البحري ، وبرعاية البنك الأهلى المصرى ، وذلك ضمن الإجراءات

الإحترازية ‏لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "‏Covid-19‎‏" ، والتى توجه ‏جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 .‏

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هذا وقد تم إكتشاف موهبة البطل حمزه منسى بعد إحرازه نتائج متميزه بلعبة ‏الرماية بالليزر ، مما جعل الإتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس ‏شريف العريان يفكر فى تبنيه رياضياً ليكون ضمن صفوف أسرة الخماسى الحديث ، ‏وتوفير كل الدعم والإمكانات و الإدوات والطاقم الفنى لممارسة جميع ألعاب ‏الخماسى الحديث وهى "

السباحة ، سلاح سيف المبارزة ، الرماية ، الضاحية ، ‏الفروسية " ليكون بطل يحتذى به مثل أبيه البطل شهيد الواجب أحمد صابر ‏منسى .‏

يذكر أن شكلت لجنة من الإتحاد المصرى للخماسى الحديث مكونة من هاشم يس ‏المدير التنفيذى للإتحاد والدكتور شادي عبدالعزيز رئيس قسم التسويق الرياضي ‏بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، والكابتن ياسر حفنى كابتن ‏منتخب مصر للخماسى الحديث ، والمهندس شادى حفنى لاعب الخماسى الحديث ‏السابق ، وذلك لزيارة أسرة الشهيد أحمد منسى وتسليم نجله أدوات الرماية " ‏طبنجه ليزر ، هدف ليزر" ليكون بذلك أحدث عضو ينضم لأسرة الخماسى الحديث ‏، لتكون هذه المبادرة هى الأولى فى رعاية أبناء أبطال شهداء الواجب والوطن.‏