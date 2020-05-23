يوفنتوس يؤجل مفاوضاته مع هالاند إلى صيف 2021

قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تأجيل المفاوضات مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إلى صيف العام القادم.
وأشارت تقارير إيطالية، اليوم السبت، أن هناك بند في عقد هالاند مع ناديه
وانضم يوفنتوس حديثاً إلى الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 19 عام، بعدما أبدى ريـال مدريد الإسباني تطلعه للحصول على خدمات اللاعب، الذي قدم مستويات خرافية مع فريقه الألماني منذ انضمامه مطلع العام الجاري.
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