الاتحاد الفرنسي يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حدد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري الفرنسي 2020-2021.

وكان الاتحاد الفرنسي أعلن في وقت سابق إلغاء الموسم الحالي وإعلان باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي، على إثر تفشي فيروس

وأفادت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، أن الاتحاد الفرنسي حدد يوم 23 أغسطس المقبل، موعدًا لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد.

وأضافت الإذاعية الفرنسية، أن دوري الدرجة الثانية الفرنسي سينطلق في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، في حين أشارت إلى احتمالية تعارض المباريات المحلية مع البطولات الأوروبية التي قد تستأنف في أغسطس.

وتوقف النشاط الرياضي في أوروبا بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن هناك بعض الدوريات الكبرى أعلنت استئناف المنافسات كالدوري الألماني والإسباني.