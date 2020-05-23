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بايرن ميونخ يحسم مصير كوتينيو

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قال كارل هاينزرومينيجه، رئيس نادى بايرن ميونخ الألماني أن النادى لم يجدد إعارة  البرازيلي فيليب كوتينيو من الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري.

تصريحات رومينجه تؤكد عودة اللاعب إلى النادي الإسباني الذي انتقل إليه شتاء 2018.

وانضم كوتينيو "27 عاماً" من برشلونة إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة في أغسطس من العام الماضي، لكنه لم يستطع إثبات نفسه بين نجوم بطل الدوري الألماني الموسم الماضية.

وخاض كوتينيو مع بايرن ميونخ 32 مباراة في مختلف البطولات

سجل خلالها 9 أهداف فيما صنع ثمانية لزملائه اللاعبين.

ولم يعرف كوتينيو طريق النجاح منذ تركه الإنجليزي في يناير 2018، إذ شارك مع برشلونة في 76 مباراة سجلها خلالها 21 هدفاً قبل التخلص منه وإعارته إلى بايرن ميونخ بعد موسم ونصف ارتدى خلالها ألوان العملاق الإسباني.

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