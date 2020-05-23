لاعب ريال مدريد الأسباني : لم أتوقع استئناف الدوري بسبب كورونا

اعترف فينيسيوس جونيور"19 عاما" لاعب ريال مدريد الإسباني - اليوم السبت- أنه لم يتوقع مع بداية وباء فيروس كورونا استئناف الدوري الأسباني، وكان يخشى عدم الانتهاء من الموسم.
وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية كانت هناك لحظات بدت فيها الأزمة ضخمة وكان عدد الوفيات مرتفعا، بدا من المستحيل استئنافكرة القدم، أو أي نشاط آخر في غضون عدة أشهر.
وأضاف: في الوقت المناسب، بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق، والآن أنا مقتنع بأننا قادرون على إعادة كل شيء لوضعه الطبيعي تدريجيا.
وألمح إلى أنه في حال عودة دوريأبطال أوروبا سيكون ذلك بمثابة أنباء رائعة ليس لكرة القدم فقط، ولكن للعالم ككل أيضا وعلامة إيجابية على أن الأشياء تقترب من العودة لطبيعتها.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف برشلونة، بينما في دوري أبطال أوروبا خسر ريال مدريد في مباراة الذهاب بدور الـ16، بنتيجة 1 - 2 بملعبه أمام مانشستر سيتي، وتتبقى مباراة الإياب في إنجلترا.
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