نتيجة مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت فى الدوري الالماني

يستقبل بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت فى أهم مباريات اليوم السبت 23-5-2020 على ملعب “آليانز آرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني “بوندسليجا”.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش، وتُنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس (1،5) ويعلق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

يدخل العملاق البافاري اللقاء فى صدارة ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب، فى المقابل يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

وكان الدوري الألماني، قد عاد في 16 مايو بعد التوقف لمدة تجاوزت الشهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، ولم يظهر البايرن في المباراة الأولى بالشكل المنتظر، لكنه نجح في الفوز بهدفين نظيفين على يونيون برلين.

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