الزمالك يخطط لخطف “بكار” بيراميدز بعد تقاعس الاهلي

ينوى نادي الزمالك التقدم بعرض رسمي إلى نادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات ظهير الفريق رجب بكار في صفقة تبادلية.

قرر مسؤولو نادي الزمالك الدخول في مفاوضات رسمية مع مؤولي نادي بيراميدز، لشراء عقد ظهير الفريق رجب بكار، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعاني بطل الكونفدرالية من نقص في مركز الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود بديل للاعب حازم إمام الذي يشغل هذا المركز.

ويسعى بطل السوبر الأفريقي إلى استغلال قيام النادي الاهلي بصرف النظر عن التعاقد مع ظهير بيراميدز، بعد أن كانت كل المؤشرات تؤكد اقتراب بكار من ارتداء قميص حامل لقب الدوري المصري.

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وكان المدير الرياضي في بيراميدز “هاني سعيد” قد نفى قيام الاهلي بتقديم عرض رسمي لشراء مدافع الفريق رجب بكار، مؤكدا أن الحديث في هذا الشأن مجرد “كلام وكلاء”.

وانضم رجب بكار إلى صفوف بيراميدز قادما من فريق سموحة خلال الانتقالات الصيفية عام 2018 مقابل مليون دولار.

وينتظر الزمالك تحديد معالم الفترة المقبلة بخصوص استئناف الموسم الحالي من عدمه، وموعد بداية الموسم المقبل، قبل أن يتقدم خطوة في ملف تدعيم الفريق.