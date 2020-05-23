حارس سموحة: ندمت على عرض الأهلي وفرحت في الحضري

كشف حارس مرمى فريق سموحة “الهاني سليمان”، عن تلقيه عرضا من جانب النادي الاهلي من أجل الانضمام إلى صفوفه في وقت سابق لكنه رفضه.

أكد حارس مرمى سموحة الهاني سليمان، أن النادي الأهلي تفاوض معه مرتين من أجل الحصول على خدماته، مشيرا إلى أن الشرط الذي وضعه مسؤولو النادي القاهري كان سبب في رفضه الانضمام للفريق.

وأضاف حارس الاتحاد السابق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”: “الأهلي حاول ضمي خلال فترة تولي حسام البدري الإدارة الفنية للفريق”.

ويعد الهاني سليمان أحد أبرز حراس مرمى الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، ولعب الحارس أكثر من 300 مباراة خلال مشواره في الملاعب حتى الآن.

وتابع سليمان: “قمت بالتوقيع بالفعل وكنت قريبا من الانضمام إلى النادي الاهلي، ولكن النادي وضع شرطا، وهو أن يقوم بإعارتي لأحد الاندية لمدة موسم لكني رفضت ذلك، بسبب رغبتي في استغلال تألقي في هذا الوقت ومواصلة اللعب”.

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وشدد حارس سموحة على ندمه بالتفريط في تلك الفرصة، مؤكدا أن الزمن لو عاد به إلى الوراء لوافق فورا على شرط الأهلي من أجل تحقيق حلم ارتداء قميصه.

لم يجلس بديلا إلا للحارس عصام الحضري

قال الهاني سليمان، أنه كان سعيداً بإلغاء الدوري موسم 2012-2013 حتى لا يلعب عصام الحضري أساسياً في الاتحاد السكندري بدلاً منه، مشيرا إلى أن حارس المنتخب الوطني المعتزل بدأ في اللعب أساسياً، وأن كان سيجلس له على مقاعد البدلاء.

يذكر أن بطولة الدوري المصري تم الغائها في صيف عام 2013 عقب اندلاع مظاهرات ثورة 30 يونيو.

وأكد حارس الاتحاد السابق أنه لم يجلس احتياطيا لأي حارس خلال فترة وجوده في زعيم الثغر سوى في الفترة التي شارك فيها عصام الحضري مع الفريق السكندري

وكان حارس الاهلي والمنتخب السابق عصام الحضري، قد انضم لصفوف الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2012-2013 قادما من المريخ السوداني.