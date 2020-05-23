الاهلي يرد على الزمالك.. أفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد

رد النادي الاهلي على نادي الزمالك، بعدما قام الأخير بوضع لافتة داخل جدران النادي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي.

قام الأهلي بالرد سريعا على مسؤولي نادي الزمالك، عن طريق الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق مسؤولو نادي الزمالك لافتة ضخمة داخل مقر النادي اليوم، كتب عليها: “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

الصفحة الرسمية لبطل القرن كتبت: ” أفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد هو النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي، بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين، محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات”CAF”.

Advertisements

وهنأ الاتحاد الأفريقي النادي الأهلي وجماهيره عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، بمناسبة مرور 20 عاما على حصوله على جائزة لقب نادي القرن في أفريقيا والتي تسلمها في مثل هذا اليوم من عام 2001.

ويسعى الزمالك إلى استرداد لقب نادي القرن في أفريقيا الذي حصل عليه الاهلي عام 2000، حيث يؤكد مسؤولي الزمالك أن ناديهم هو الأحق باللقب، وأعلن رئيس النادي مرتضى منصور تقديم شكوى تشمل ملف يتم اعداده حاليا إلى الكاف والفيفا والمحكمة الرياضية.