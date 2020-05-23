نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج فى الدوري الالماني

يستضيف فريق فولفسبورج نظيره بوروسيا دورتموند ضمن مباريات اليوم السبت 23-5-2020 على ملعب “فوكسفاجن أرينا”، فى منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس (1،5) ويعلق على المباراة “رؤوف خليف، وايضا تنقل على قنوات (Sky Sport Bundesliga 2 HD، Eleven Sports 1 HD، Fox Sports 4 ، BT Sport 1 HD).

ويدخل دورتموند المباراة فى المركز الثاني فى ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي فولفسبورج فى المركز السادس برصيد 39 نقطة.

ويسعى دورتمود لتكرار الفوز الذي حققه في أول مباراة بعد عودة المسابقة عندما اكتسح خصمه وغريمه التقليدي شالكه فى ديربي الرور برباعية نظيفة، فى المقابل نجح فولفسبورج فى نفس الجولة من تحقيق فوزاً صعباً وهاماً فى اللحظات الاخيرة من المباراة أمام أوجسبورج بهدفين لهدف.

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