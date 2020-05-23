بث مباشر | مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة “بوروسيا مونشنجلادباخ” لفريق “باير ليفركوزن” في أهم مباريات اليوم السبت 23-5-2020 لحساب الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الألماني.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.
يستضيف فريق “بوروسيا مونشنجلادباخ” نظيره “باير ليفركوزن”، على ملعب “بروسيا بارك” بمدينة مونشنجلادباخ، في مباراة من العيار الثقيل.
ويدخل صاحب الأرض “مونشنجلادباخ” المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة الـ55، لخطف مركز الوصافة في حالة تعثر “بوروسيا دورتموند” صاحب الـ54 نقطة.
ويحتل فريق “المهور” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل 4، وخسر 6 مواجهات.
على الجانب الآخر، يطمح فريق “باير ليفركوزن” إلى خطف الثلاث نقاط للوصل إلى النقطة الـ53، وبالتالي الدخول في المربع الذهبي على حساب “مونشنجلادباخ”.
وحقق “أسود ليفركوزن”، 15 فوزًا، و5 تعادلات، وتلقى 6 هزائم من 26 مباراة، ويقبع في المركز الخامس برصيد 50 نقطة، خلف “لايبزيج” صاحب المركز الرابع برصيد 51 نقطة.
يذكر ان مواجهة الدور الاول بين الفريقين انتهت بفوز “مونشنجلادباخ” بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “باي ارينا” بمدينة ليفركوزن.
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